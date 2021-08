Christian Merli in azione in Slovenia

Il trentino Christian Merli con la sua Osella FA 30 Zytek LRM è Campione Europeo 2021. Il pilota trentino, con il secondo posto in Slovenia, sale sul tetto d’Europa. È successo a Ilirska Bistrica in Slovenia, penultima gara del Campionato Europeo della Montagna. "Sono davvero felice - ha dichiarato a fine gara -. Ho vinto il campionato europeo assoluto per la terza volta ed incasso anche la vittoria del Gruppo monoposto". A vincere la gara , il rivale di sempre, Faggioli con la sua Norma M20 FC