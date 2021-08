Covid 19: stabili contagi e ricoveri. Nessun paziente in rianimazione

Tamponi Covid-19

Nessun paziente in rianimazione, 26 ricoverati, nessun decesso, 13 nuovi contagi.

Questa la sintesi del quotidiano bollettino sanitario in Trentino sull'andamento della pandemia (lunedì 30 agosto).

Il tasso di positività sui 1076 tamponi somministrati è dell'1,2%.

Tra i nuovi casi positivi troviamo un minore tra gli 11 e i 13 anni e 3 ragazzi fra i 14 e 19 anni.

La situazione ospedaliera vede un nuovo ricovero a fronte di nessuna dimissione, per un totale di 26 pazienti ricoverati di cui nessuno in terapia intensiva.

Sul fronte vaccinazioni, questa mattina il numero di dosi somministrate era pari a 679.296, di cui 306.173 seconde dosi.