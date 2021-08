Cade in una scarpata, 23enne vicentina soccorsa in elicottero in Rendena

Una ragazza 23enne di Caldogno (Vicenza) è stata soccorsa e portata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili politraumi riportati dopo essere precipitata in una scarpata. La ragazza si trovava in località Meriz sopra l'abitato di Bocenago, in Val Rendena. Da una prima ricostruzione pare che si fosse allontanata dal gruppo di compagni che, insieme a lei, stava svolgendo alcuni lavori lungo la strada cementata della zona. Non vedendola tornare, i compagni hanno cominciato a cercarla fino a quando non hanno sentito le sue richieste di aiuto. La ragazza si trovava alla base di un salto di rocce alto una decina di metri, circa 50 metri più in basso della strada.



E' intervenuto il Soccorso alpino Val Rendena Busa di Tione. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno tagliato alcune piante per permettere un recupero più agevole dell'infortunata da parte dell'elicottero. L'elisoccorso ha calato col verricello l'equipe medica, che ha provveduto a soccorrere l'infortunata, trasferita in ospedale.



In Paganella, invece, paura per un biker veronese di 22 anni che è caduto sbattendo violentemente la testa nella parte finale della pista Peter Pan. Il giovane nell'immediato ha perso conoscenza, ma all'arrivo dei soccorsi era vigile. Anche lui è stato portato a Trento con sospetti politraumi.