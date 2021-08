Ciclista investito da un treno a Barco di Levico. Non è grave

Incidente oggi, intorno alle 13, vicino a Barco di Levico, ma fortunatamente senza conseguenze troppo gravi.



Un anziano ciclista è stato investito da un treno passeggeri, non in corrispondenza di un passaggio a livello. Le sue condizioni inizialmente erano apparse gravi, ma all'arrivo dei soccorritori non si sono dimostrate tali. L'uomo ha infatti rifiutato di essere trasportato in pronto soccorso con l'elicottero sanitario che era rapidamente intervenuto.



Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri di Borgo, che hanno allertato la sottosezione della polizia ferroviaria.



La circolazione dei treni lungo la linea della Valsugana è al momento interrotta.