Ferragosto a 35 gradi, ma a Roncone il termometro scende sotto lo zero

Passanti in via Belenzani a Trento con l'ombrello che ripara dal sole

Sarà un caldo Ferragosto, con temperature massime nel fondovalle trentino sui 35 gradi. Eppure c'è una località in valle del Chiese dove anche in queste torride giornate il termometro scende sotto lo zero.

E' accaduto per tre notti di seguito ( il 10, l'11 e il 12 agosto) nel sito di Avalina, sopra Roncone nel comune di Sella Giudicarie. A monitorare le temperature è Giampaolo Rizzonelli socio e responsabile del progetto di monitoraggio dei siti freddi dell’Associazione Meteotriveneto. Il sito di Avalina si trova a quota 1964 metri: la temperatura minima è stata di -1,4°C il 10 agosto, -1,6°C l'11 agosto, -0,4°C il 12. Il record per agosto 2021 spetta al giorno 2 con una minima di -3,5°C.

Avalina è una piccola conca al centro di un vasto pascolo. Si tratta di un cosiddetto "sito freddo" che in particolari condizioni di cielo sereno, scarsa umidità e assenza di vento, diventa una fabbrica naturale di freddo.



Intanto Meteotrentino ha pubblicato anche il report relativo al mese di luglio, che quest'anno è stato particolarmente piovoso perchè l'anticiclone delle Azzorre è rimasto bloccato a latitudini inferiori al solito.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria che respiriamo, luglio ha registrato un aumento - tipicamente estivo - della concentrazione di ozono che in un'occasione (7 luglio) ha superato la soglia di attenzione. Restano invece al di sotto dei limiti polveri sottili e biossido di azoto.