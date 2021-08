Covdi19 in Trentino: 45 contagi. Sono 25 i ricoverati

.

Nessun paziente in rianimazione, 25 ricoverati, zero decessi, quasi 680.000 vaccinazioni e 45 nuovi contagi. Sono i numeri principali del bollettino Covid19 di oggi, domenica 29 agosto relativamente alla situazione coronavirus in Trentino.

Sono stati analizzati 371 tamponi molecolari che hanno individuato 10 nuovi casi positivi e confermato 18 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati ben 3.452 e i positivi sono risultati 35. La situazione ospedaliera vede 2 nuovi ingressi, parzialmente compensati da 1 dimissione nel frattempo intervenuta: quindi ci sono al momento 25 pazienti, nessuno dei quali in rianimazione