Covid19, oggi 24 nuovi contagi ma anche 59 guarigioni

Reparti sempre più vuoti. In ospedale per il virus 13 persone

Sono 24 i nuovi contagi da coronavirus in Trentino, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'Azienda sanitaria.



Metà dei nuovi casi è stata diagnosticata a maggiorenni sotto i 59 anni. Altri 8 casi riguardano bambini e ragazzi in età scolare, 4 sono stati registrati tra i 60enni, nessuno tra le persone di 70 anni o più.



Il totale dei tamponi analizzati è stato di 1.885, con un tasso di positività dunque intorno all'1,3%.



A fronte di questi numeri, sono state registrate anche 59 guarigioni, in virtù delle quali diminuisce il numero delle persone attualmente positivie in Trentino, che sono 352.



Anche nell'ultima giornata non sono stati registrati decessi.



Situazione in lieve miglioramento negli ospedali: il totale dei ricoverati scende infatti a 9, uno in meno rispetto a 24 ore prima, uno dei quali in terapia intensiva. Il dato è frutto di 3 dimissioni, ma anche di due nuovi ingressi in ospedale.



Infine i vaccini, con oltre 5mila dosi somministrate nell'ultima giornata, che portano il totale a oltre 575mila. 243mila i trentini che hanno completato il ciclo con la somministrazione delle due dosi.