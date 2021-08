Covid 19: altri due ricoveri in Trentino. 33 i nuovi contagi

.

Per il trentottesimo giorno non si registrano in Trentino decessi per Covid 19. Ma sale il numero delle persone ricoverate: sono due in più, per un totale di 16 pazienti (uno dei quali resta in terapia intensiva).

Sono 33 i nuovi contagi emersi dall'analisi di 2726 tamponi (tasso di positività 1,2%). Fra i nuovi contagi ci sono 8 fra bambini e ragazzi (1 tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 1 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni) e altrettanti nelle fasce più anziane (5 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni.

Per quanto riguarda i vaccini: 619.714 le somministrazioni registrate, delle quali 266.510 sono relative a seconde dosi.