Covid, ​in Trentino altri 48 contagi. In ospedale 26 pazienti ricoverati

Vaccinazioni nell'hub di Trento sud

Aumentano ancora i ricoveri in Trentino a causa del Covid19. Sono 26 in totale i pazienti in ospedale, con 4 nuovi ingressi e una persona dimessa.



Dopo l'ultimo decesso, una donna di 64 anni - morta ieri - le rianimazioni al momento sono vuote.



Sul fronte dei contagi, sono 48 i casi positivi nelle ultime 24 ore su circa 3000 tamponi. Fra i nuovi contagiati ci sono anche 10 fra bambini e ragazzi (1 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni e 7 tra 14-19 anni) e 6 soggetti fra le classi più anziane (3 hanno tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni).





Poche le vaccinazioni somministrate nell'ultima giornata: in totale siamo arrivano a quota 656.604, di cui 289.503 seconde dosi.



Con 43 nuove guarigioni portano il totale a 45.295.