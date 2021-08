Covid19, c'è una nuova vittima, una paziente che era in rianimazione

Un'infermiera al punto vaccinale di Trento sud

Un nuovo decesso per covid, 29 nuovi contagi. Sono i dati che emergono dall'ultimo bollettino dell'azienda Sanitaria Trentina sull'aggiornamento della pandemia.



I 29 nuovi contagi sono stati rilevati da quasi 3800 tamponi (3.781), con un tasso di positività che si abbassa allo 0,7%. Dei nuovi positivi 5 sono bambini o ragazzi (1 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e 8 invece appartengono alle classi più mature (2 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 4 di 80 e più anni).



Scendono a 24 i ricoverati in ospedale: ieri ci sono state 3 dimissioni a fronte di 2 nuovi ingressi. Si deve però registrare, oggi, un nuovo decesso, una paziente di 64 anni in rianimazione che si è aggravato



I vaccini effettuati intanto salgono a quota 655.770. Di questi, le seconde dosi sono 289.042.



Ci sono poi altri 15 guariti che portano il totale a 45.252.