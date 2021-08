Covid19 in Trentino: 41 nuovi contagi. Dosi di vaccino a quota 607mila

I laboratori della Fondazione Mach

Nessun decesso anche oggi, 10 agosto 2021 - e sono 36 giorni consecutivi - per il Covid19 in Trentino. Sono 41 i nuovi contagi dal bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I tamponi analizzati sono complessivamente 3.189. Fra i nuovi positivi ci sono 7 ragazzi fra gli 11 e i 13 anni ed altri 6 fra 14-19 anni). Sono 5 gli anziani. Scende ulteriormente il numero delle persone ricoverate, grazie a 2 dimissioni a fronte di nessun nuovo ingresso: i pazienti covid al momento sono quindi 14, nessuno dei quali in rianimazione,

Ci sono poi 18 nuovi guariti che portano il totale a 44.933, mentre le vaccinazioni sono arrivate a quota 607.194.