Imprenditoria femminile, crescita sensibile in Trentino

Crescono del 2% le imprese femminili in Trentino negli ultimi 12 mesi, secondo i dati diffusi dalla Camera di commercio di Trento.



La variazione percentuale equivale a un saldo positivo di 180 imprese in più rispetto allo scorso anno, anche grazie allo "sprint" (+130 imprese) nei primi sei mesi del 2021.



Al 30 giugno scorso le imprese in rosa hanno raggiunto il numero totale di 9.358 e costituiscono il 18,3% del tessuto imprenditoriale della provincia. Dati in linea con l'Alto Adige, ma inferiore al dato nazionale e a quello del nordest.



I settori che vedono il maggior numero di imprese femminili sono l'agricoltura, il commercio e il turismo, quelli più cresciuti nell'ultimo anno servizi alle imprese, agricoltura e turismo.