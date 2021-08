Iniziata l'installazione dei "semafori" che leggono il green pass

E' iniziata l'installazione dei primi nove totem per la verifica del Green pass presentati negli scorsi giorni dalla Provincia di Trento.



Uno di questi è stato posizionato proprio all'ingresso della Provincia.



I "semafori" saranno installati in strutture pubbliche, sanitarie e sociosanitarie.



Questo primo gruppo fa parte della fornitura acquistata dalla Protezione civile di circa 100 dispositivi, la cui consegna dovrebbe essere completata entro fine mese.



Per la verifica, lo ricordiamo, è necessaria l'apposita applicazione, ma sono ammessi strumenti integrativi capaci di rispettare le regole di validazione.