Presentate le linee guida per la scuola. Obiettivo: tutti in classe

Si avvicina l'inizio del nuovo anno scolastico, manca poco più di un mese alla ripartenza fissata per il 13 settembre, e la scuola trentina si prepara per fronteggiare i possibili scenari pandemici con i quali dovrà confrontarsi.



Per questo la provincia ha pubblicato le linee guida per la ripartenza delle lezioni in presenza. Proprio la frequenza delle lezioni è l'obiettivo principale, obiettivo sul quale si stanno concentrando gli sforzi organizzativi, dice la Provincia, che ricorda anche come nello scorso anno scolastico in Trentino siano stati 198 i giorni di lezioni in presenza nella scuola primaria, 195 quelli nella secondaria di primo grado e 107 giorni nel secondo ciclo.



Le Linee Guida si fondano sulla promozione di conoscenza e rispetto delle misure anticontagio e prevedono quattro possibili scenari, a seconda dell’andamento della curva dei contagi.



In tutti gli scenari saranno garantite le lezioni in presenza nel primo ciclo e almeno due giorni in presenza nel secondo ciclo, anche nello scenario peggiore.



Le linee guida prevedono anche, per il periodo settembre-dicembre 2021, un organico aggiuntivo di 70 unità di personale docente, 50 di personale ATA e 70 di personale ex Progettone per attività ausiliarie.



E a proposito di personale scolastico, sono stati approvati oggi dalla Giunta provinciale gli incarichi dei dirigenti scolastici in vista del prossimo anno scolastico. Sono 73 i dirigenti scolastici di cui 5 nuovi assunti - in sostituzione di altrettanti pensionamenti - 47 conferme e 21 rotazioni.