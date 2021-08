Olimpiadi, vela. Prima medaglia trentina. Tita e Banti tra oro e argento

La vela italiana dopo 13 anni torna sul podio alle Olimpiadi.



Merito del trentino Ruggero Tita e della romana Caterina Banti che nella classe Nacra 17, alla vigilia dell'ultima regata di martedì, sono in testa, insidiati per l'oro solo dall'equipaggio britannico.



Già certa dell'argento la coppia azzurra, dal momento che i velisti tedeschi, terzi, sono distanti 26 punti.



Per la vela italiana si tratta della 16esima medaglia nella storia delle Olimpiadi.



Anche nelle ultime tre regate di questa mattina (1° agosto), in tutto finora sono 12, Tita e Banti hanno collezionato un primo e due secondi posti a conferma di un'importante superiorità tecnica.



Ora l'ultimo sforzo martedì. Massima concentrazione per non lasciarsi sfuggire la medaglia del metallo più prezioso.



A casa Tita, a Civezzano, 15 chilometri da Trento, si fanno gli scongiuri ma tutto è pronto per festeggiare un oro in cui tutti hanno sempre creduto, alla luce di importanti risultati a livello continentale e mondiale.