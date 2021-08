Nuovo ricovero in terapia intensiva, è un ultrasessantenne non vaccinato

Dopo alcuni giorni, tornano a riaprirsi i reparti di terapia intensiva del Trentino per assistere un paziente ammalato di covid19.



Uno dei ricoverati si è infatti aggravato, secondo le autorità sanitarie si tratta di un ultrasessantenne non vaccinato.



Complessivamente invariata la situazione negli ospedali, dove restano 14 i ricoverati totali. Nelle ultime 24 ore sono state 3 le dimissioni, altrettanti però anche i nuovi ingressi.



Sul fronte dell'epidemia, non sono stati registrati nuovi decessi - come accade da 37 giorni - mentre i nuovi contagi registrati sono stati 36, emersi dall'analisi di 2.894 tamponi, con un tasso di positività dunque di poco superiore all'1,2%.



Tra i nuovi contagi, 5 sono riferiti a ragazzi di meno di 19 anni e 7 a persone ultrasessantenni.



Capitolo vaccinazioni, oltre 613mila le dosi somministrate in totale, 263.325 i trentini che hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione delle due dosi.