Amatrice cinque anni dopo per il Trentino significa "quella scuola"

Amatrice dopo il terremoto

Amatrice, cinque anni dopo.



Per il Trentino significa ancora oggi quella scuola messa in piedi a tempo di record dalla Protezione civile. Un lavoro incessante per aiutare, nell'emergenza, chi era rimasto senza niente.

"In 13 giorni siamo riusciti a garantirne la ripartenza di un anno importantissimo per quella comunità" - ricorda Giovanni Tomasi, funzionario tecnico che immediatamente dopo il disastro seguì il cantiere per la realizzazione del plesso scolastico. "L'anno scolastico poté così ripartire entro il 13 settembre, prima - racconta Tomasi - ci occupammo della parte che sin da subito poteva ospitare circa 100 fra bambini della scuola materna e quelli dei cinque anni del ciclo elementare".

Non era solo Tomasi. Ogni settimana, per riuscire a realizzare la scuola che significava, in queste circostanze, un pezzo di vita importante per ripartire, si alternavano ogni settimana, in 100. "Un campo tutto trentino con cambio ogni sette giorni - rammenta il funzionario - coinvolto tutto il sistema Protezione civile".

Un particolare testimone con lo sguardo al futuro quella vicenda della scuola di Amatrice perché i container erano appena stati dismessi dall'università di Mesiano.

"Giusto 10 giorni prima - racconta Tomasi - per ampliare l'università, erano stati donati alla Provincia di Trento e sono così stati immediatamente utilizzati ad Amatrice. Sopra abbiamo montato dei tetti provenienti dalla Valsugana e Primiero, se ne occuparono i vigili del fuoco".

Ultimato il plesso scolastico venne attivato un conto corrente per gli arredi interni, tutto donato dal sistema Protezione civile.

Poi il ricordo per Tomasi anche se ad Amatrice ancora un centro storico vero e proprio non è ritornato ma la scuola è stata ricostruita: "La nostra logica, quella della Protezione civile, è quella di aiutare la popolazione a superare la fase dell'emergenza ed ora, cinque anni dopo, anche se gli anni diluiscono i rapporti forti con la popolazione, ricordo con affetto una serie di persone con le quali sono rimasto in contatto. Ricordo soprattutto il sindaco di Amatrice Pirozzi con il quale si lavorò fianco a fianco per realizzare quella scuola che, in quella terribile situazione, significava scongiurare l'esodo".