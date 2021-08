San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti e dei desideri

Il 10 agosto, nel giorno in cui si festeggia San Lorenzo, la serata è solitamente dedicata a scoprire in cielo le stelle cadenti. Sono diverse, in Trentino, le iniziative dedicate.



A partire dalle 21 alle Viote del Bondone il Muse organizza una serata con i suoi esperti alla scoperta delle Perseidi dalla Terrazza delle Stelle. L'ingresso è gratuito con green pass obbligatorio.



Particolare l'iniziativa nazionale a cui partecipa Mezzano di Primiero: i visitatori sono invitati a lasciare un bigliettino con il loro desiderio nei luoghi più suggestivi del borgo. Il più bello parteciperà a una finale nazionale a premi.