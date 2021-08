Sono 62 i nuovi contagi da Covid19 in Trentino; positivi 2 tamponi ogni 100

.

Da 39 giorni in Trentino non si muore di Covid19, ma la curva dei contagi torna a salire: sono 62 i nuovi casi rilevati su 2907 tamponi, con un tasso di positività al 2,1%.

Stabile la situazione dei ricoveri, con un nuovo ingresso e una dimissione restano ricoverati per Covid19 16 pazienti, dei quali uno in rianimazione.

Fra i nuovi contagi troviamo 18 bambini o ragazzi fino a 19 anni. Nelle fasce più mature i contagi sono 6: 3 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni.

Sul fronte vaccinazioni sono state finora somministrate 625.079 dosi, di cui 269.380 seconde dosi.