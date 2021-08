Tentato omicidio nella notte a Pergine, arrestata una donna di 32 anni

I carabinieri di Borgo Valsugana hanno arrestato nella notte una donna di 32 anni di origini cubane e da anni residente in Trentino con l'accusa di tentato omicidio e omissione di soccorso.



I fatti sono avvenuti tra Valcanover e Pergine. La donna, Iris Elaine Castro Infante, sposata con un italiano, era al lavoro nel suo bar quando è stata raggiunta da un 49enne senza fissa dimora originario di Martina Franca (Taranto), Angelo Minardi, che sembra la molestasse da mesi.



Dopo essere stata seguita fino a casa, esasperata dalle insistenze dell’uomo, avrebbe reagito uscendo dall’abitazione con un coltello: lo ha colpito con due fendenti alla schiena e successivamente sarebbe salita a bordo della propria auto, una Dacia Duster, investendolo intenzionalmente.



Sono stati i vicini, allertati dalle urla, a dare l’allarme ai carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire con esattezza i fatti attraverso testimonianze e riprese degli impianti di videosorveglianza della zona.



L'uomo è stato trasportato con l'elicottero sanitario all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è ricoverato con ferite gravi alle gambe e alla testa, non in pericolo di vita. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.



Iris Elaine Castro Infante e Angelo Minardi già si conoscevano: la donna, insieme al marito, lo aveva accolto in casa in passato per dargli aiuto. Minardi si era però probabilmente invaghito di Iris e aveva iniziato a seguirla, ma di fronte al suo disinteresse, si era reso responsabile di episodi quali il furto del motorino e dei soldi di lei. E lei lo aveva denunciato.



Oltre 40, peraltro, le denunce collezionate da Minardi nell'ultimo anno e mezzo, non solo a Pergine - da dove aveva ricevuto il foglio di via obbligatorio - ma anche a Trento. Tuttavia l'uomo non era mai stato arrestato.



Ora è stato denunciato in stato di libertà per violazione al foglio di via.



Qui il servizio di Francesco Maltoni.