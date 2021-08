Vela, classe Snipe: i trentini Bernardis e Bensa sono campioni d'Italia

Successo trentino ai tricolori master classe Snipe

Sono i trentini Gabriele Bernardis e Margherita Bensa - dell'Associazione velica trentina, lo stesso club del neo campione olimpico Ruggero Tita, i nuovi campioni italiani master 2021, della classe Snipe. Le regate sono state ospitate sul lago di Ledro, dall'associazione velica AVLL. Il campionato si è disputato con condizioni meteo non ottimali. In acqua si sono comunque confrontati ben 43 equipaggi di tutte le regioni italiane ed anche da Belgio, Croazia e Francia.

E visto il successo della manifestazione ed i numerosi apprezzamenti, giunti anche dal segretario nazionale Daniela Semec, la presidente Camilla Baruzzi con il consiglio direttivo e l'amministrazione locale, sta valutando l’opportunità di presentare la candidatura per il campionato mondiale master Snipe del 2023.

Al termine delle tre regate la vittoria assoluta è andata all’equipaggio composto da Romeo Piperno e dal prodiere, due volte campione del mondo, il brasiliano Alexandre Tinoco. Ovviamente il titolo tricolore è stato assegnato al primo equipaggio interamente italiano.