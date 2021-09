Aumentano i ricoveri in Trentino. Tasso di positività sotto l'1%

Vaccino Moderna

Sono 36 i nuovi contagi in Trentino, emersi dall'analisi di 3682 tamponi, con un tasso di positività dello 0,9%.

Molti i contagi fra i più giovani: 12 fra i tre e i 19 anni. Ci sono anche 6 nuovi contagi fra anziani (3 in fascia over 80 ed altri 3 in quella 60-69 anni).

In aumento i ricoveri: tre nuovi ingressi e nessuna dimissione. Attualmente in ospedale ci sono 21 pazienti Covid 19, dei quali tre in rianimazione.

I vaccini somministrati fino a questa mattina erano 730.284, di cui 338.033 seconde dosi.