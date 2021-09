Covid in Trentino: 19 positivi su 3.706 test. Vaccini, 334mila seconde dosi

Coronavirus, i dati di domenica 19 settembre 2021. I nuovi contagi sono stati 19 su 3.706 test analizzati. Nel dettaglio, su 251 tamponi molecolari sono stati riscontrati 7 casi positivi mentre 3.455 tamponi rapidi antigenici hanno individuato altri 12 contagiati. Nessun decesso.



Tra i casi nuovi ci sono 7 tra bambini e giovanissimi (1 tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e 1 anziano (over 80).



Sale a 16 (+1) il numero dei ricoverati in ospedale: a fronte di una dimissione, infatti, si sono registrati 2 nuovi ingressi. Ci sono poi altri 17 guariti che portano il totale a 46.239 da inizio pandemia.



Inoltre รจ corsa alle vaccinazioni, dopo l'introduzione dell'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro. Dei 721.515 vaccini somministrati finora, 334.146 sono seconde dosi, mentre le quote per le fasce over 80, 70-79 e 60-69 sono rispettivamente 67.842, 91.607 e 109.441.