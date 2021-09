Covid in Trentino, 41 positivi su 4.362 tamponi. Nessuno in rianimazione

Coronavirus in Trentino, gli aggiornamenti di martedì 7 settembre 2021. L'azienda sanitaria registra 41 nuovi positivi su 4.362 tamponi. Nel dettaglio 13 nuovi casi positivi sono stati individuati tramite 645 tamponi molecolari e 28 attraverso 3.717 rapidi antigenici. I molecolari poi hanno confermato 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I nuovi casi identificati sono tutti pauci-sintomatici o lievi.



Dei nuovi positivi, 1 ha tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni: oggi quindi si registrano 5 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare. Per gli adulti e gli anziani che rientrano nei nuovi casi intercettati, 4 hanno tra 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni.



Nelle ultime 24 ore ci sono state 3 dimissioni e 4 nuovi ricoveri: quindi i pazienti in ospedale sono 18. Non si sono verificati decessi e nessun paziente è in rianimazione.



I guariti sono 35, per un totale di 45.902 da inizio pandemia. Infine finora somministrati 702.437 vaccini, di cui 322.252 seconde dosi.