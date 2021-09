Pallavolo, azzurri sul tetto d'Europa. In festa anche la Trentino Volley

La festa dell'Italia campione d'Europa nella pallavolo maschile, che si è imposta per 3-2 sulla Slovenia alla Spodek Arena di Katowice in Polonia - un successo storico dopo lo stesso titolo conquistato in campo femminile - è anche la festa della Trentino Volley, il club che ha schierato 4 dei 14 azzurri vincitori della medaglia d’oro.



Daniele Lavia ottimo in attacco con 21 punti; il martello Alessandro Michieletto, autore di uno straordinario tie break (17 punti complessivi); Giulio Pinali (per lui 12 punti) e Riccardo Sbertoli (l'unico non utilizzato) giocheranno infatti in campionato con la maglia gialloblù.



Senza dimenticare il trentino Gianluca Galassi, cresciuto nelle giovanili della Trentino Volley, autore di 6 punti, e naturalmente lo straordinario Simone Giannelli, ora a Perugia ma che ha legato per undici indimenticabili stagioni il suo nome all'Itas. Per il bolzanino, ormai uno dei più forti palleggiatori al mondo, ieri sera anche il tributo di miglior giocatore di questo Europeo.



Per la cronaca sportiva la partita, a lunghi tratti in salita per gli azzurri, si è risolta dopo 2 ore e 15 minuti al tie break, vinto dalla nazionale italiana per 15-11.