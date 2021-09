Covid19, in Trentino una persona in rianimazione. Sono 29 i nuovi contagi

.

Ancora un paziente in rianimazione tra i 17 ricoverati negli ospedali trentini a causa del Covid-19, dove però sono state registrate 3 dimissioni e nessun nuovo ingresso: lo attesta il bollettino dell'Azienda per i servizi sanitari, che fortunatamente non registra decessi dovuti al coronavirus avvenuti nel nostro territorio provinciale.

Sono 29 i nuovi casi positivi, di questi 6 sono emersi dai test molecolari e 23 dagli antigenici; 15 nuove positività sono state intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Ammontano a 4.118 i tamponi effettuati: 494 molecolari e 3.624 rapidi antigenici.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 719.085, di cui di cui 332.966 seconde dosi. I nuovi guariti sono 39 in più, per un totale di 46.200 da inizio pandemia.