Covid19 in Trentino: 21 i nuovi contagi. Vaccini, al via la terza dose

Coronavirus, operatori sanitari al lavoro

Sono 21 i nuovi casi positivi registrati oggi - 24 settembre 2021 - nel bollettino Covid19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Quasi 3.200 i tamponi analizzati, 22 invece i pazienti attualmente ricoverati in ospedale, in rianimazione rimangono ancora 3 persone.

Non si registrano nuovi decessi.

Sono oltre 732.000 le vaccinazioni finora somministrate.

Tra i nuovi contagi ci sono 2 ragazzini (1 in fascia 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni) e 5 anziani (2 hanno tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni).