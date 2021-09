L'Aquila ritrova i suoi tifosi ma va ko contro Trieste

Trento-Trieste

Primo impegno ufficiale della stagione per l'Aquila basket, che alla Blm Group Arena ha affrontato Trieste nella prima giornata del girone di supercoppa.



A imporsi sono stati i giuliani, 83-94 il punteggio, più avanti nella costruzione della squadra per la stagione 20-21.



"La squadra è venuta a mancare nelle cose fondamentali da cui non possiamo prescindere", il commento a fine gara di coach Lele Molin, che ha poi dettato la sua ricetta: "dobbiamo lavorare tanto e crescere sotto molti aspetti, come è normale che accada a questo punto della preseason".



​Meccanismi ancora da oliare, intese da trovare tra i tanti giocatori nuovi, a cominciare da Jonathan Williams, alla sua prima apparizione in bianconero e con un solo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Subito bene Cameron Reynolds, autore di 23 punti e che a inizio secondo tempo aveva riportato la squadra fino a un solo punto di svantaggio dagli avversari.



La nota più lieta della serata è stata certamente il ritorno dei tifosi sulle tribune del palazzetto. Dopo quasi un anno di partite a porte chiuse, per tanti è stata un'emozione poter tornare finalmente ad applaudire i propri beniamini dal vivo.





