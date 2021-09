Frontale sulla Valsugana, ferite quattro persone e disagi al traffico

incidente Valsugana

Scontro frontale tra due auto questa mattina a Caldonazzo, poco dopo le 9, lungo la statale della Valsugana, in località Brenta.



Feriti in modo più grave - non sono in pericolo di vita - i due conducenti delle auto, che sono stati trasportati al Santa Chiara di Trento. Altre tre persone, una donna e due bambini, che viaggiavano su una delle vetture hanno riportato ferite più lievi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.



Complesso l'intervento dei soccorritori con quattro veicoli sanitari e i vigili del fuoco di Levico e Caldonazzo che hanno dovuto usare le pinze idrauliche per estrarre i feriti dalle auto, che sono andate completamente distrutte.



Gravi i disagi al traffico lungo la statale, dove è stato istituito il senso unico alternato nella zona teatro dell'incidente.