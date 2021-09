Entro mercoledì alle 12 le domande per i contributi a fondo perduto

Scade alle 12 di mercoledì 15 settembre il termine per le domande di contributo a fondo perduto 2021 della Provincia di Trento.



I contributi del programma #RipartiTrentino riguardano gli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia.



La misura consente di accedere anche al Fondo Montagna nazionale, quindi possono presentare domanda anche le imprese turistiche della montagna che esercitano la propria attività in un comprensorio sciistico.



La domanda va inoltrata sulla piattaforma informatica all'indirizzo https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/CONTRIBUTI-A-FONDO-PERDUTO-2021.