Covid19, riapre la rianimazione in Trentino. 15 i contagi, nessun decesso

La rianimazione dell'ospedale di Rovereto

Sul fronte vaccinale le seconde dosi sono state 328.000.

Nessun decesso, aumentano i ricoveri, 15 nuovi contagi, 13 guariti, nei dati del bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari anche altri 13 guariti e le vaccinazioni che arrivano a quota 711.390.



Fra i nuovi contagi si registrano 5 giovani o giovanissimi, salgono di 4 unità i pazienti in ospedale. Il totale è di 21 - uno nel reparto di rianimazione.

Intanto, ai cittadini con più di 80 sono state somministrate 67.748 dosi, che diventano 91.354 in fascia 70-79 anni e 108.903 in quella tra i 60 ed i 69 anni.