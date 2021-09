In Trentino un morto per Covid, 19 nuovi contagi, 17 i ricoveri in ospedale

In Trentino si registra un nuovo decesso, si tratta di una persona anziana vaccinata con patologie plurime mentre i nuovi contagi sono 19 su quasi 3800 tamponi. Basso il tasso di positività allo 0,5%.

Migliora la situazione negli ospedali dove ieri ci sono stati 2 nuovi ingressi ampiamente compensati dalle 5 dimissioni registrate: al momento i pazienti Covid sono 17, con il reparto di rianimazione ancora a zero.

Dei 710.311 vaccini fino a stamattina registrati, 327.146 riguardano seconde dosi. Nelle fasce over 80, 70-70 e 60-69 anni le somministrazioni finora sono state rispettivamente 67.733, 91.332 e 108.844.