Covid, tamponi positivi sotto l'1%, negli ospedali un ricoverato in meno

Si mantiene stabile il contagio da covid19 in Trentino, nelle ultime 24 ore sono emersi 33 nuovi positivi, diagnosticati dall'analisi di 4.005 tamponi. Il tasso di positività resta dunque sotto l'1%.



Tra i nuovi positivi, 5 casi riguardano bambini e ragazzi, altri 4 sono invece riferiti a persone ultrasessantenni.



Negli ospedali trentini sono state 3 le dimissioni, mente 2 nuovi pazienti hanno dovuto fari ricorso all'assistenza in reparto. Il saldo porta dunque il numero totale di ricoverati a 20 (uno in meno rispetto al giorno prima), uno dei quali in rianimazione.



Sul fronte dei vaccini, le 2.400 dosi somministrate nell'ultima giornata portano il totale a quasi 714mila, compresi poco meno di 330mila richiami.