Covid19 in Trentino, in rianimazione c'è anche un quarantenne non vaccinato

Ancora due morti da Covid19

Nel bollettino Covid dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento un nuovo decesso, una 90 enne, non vaccinata.

In terapia intensiva sono seguite tre persone, tra cui un quarantenne non vaccinato. Altri 23 malati sono ricoverati invece nei normali reparti ospedalieri.

Intanto sono 33 i nuovi contagi.

Sul fronte vaccinale, quasi 342 mila i richiami, e già più di mille le terze dosi somministrate