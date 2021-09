Covid19, 39 nuovi contagi in Trentino, 7 sono ultrasessantenni

L'ultimo bollettino sull'andamento dell'epidemia da covid19 in Trentino registra 39 nuovi casi di contagio, diagnosticati dall'analisi di oltre 4.500 tamponi. Il tasso di positività rimane dunque al di sotto dell'1%.



Tra i nuovi contagiati, 11 sono bambini e ragazzi in età scolare, mentre 7 sono persone di età superiore ai 60 anni.



Negli ospedali, le dimissioni sono state 3, ma anche nelle ultime 24 ore ci sono stati nuovi ricoveri, 2. Il saldo porta il totale nei reparti covid a 18, uno in meno rispetto al giorno prima, nessuno dei quali in terapia intensiva.



Sul fronte delle vaccinazioni, 697.119 le dosi somministrate in totale. Tra queste, 318.832 sono seconde dosi.