41 nuovi contagi e lieve aumento dei ricoveri in Trentino

Tamponi rapidi da analizzare

Con 41 casi positivi su 3644 tamponi il tasso di potività in Trentino è dell'1,1%.

Si tratta dei numeri dell'ultimo bollettino sanitario che registra anche una lieve crescita dei ricoverati in ospedale, che sono ora 19 (+1, con 4 nuovi ingressi e 3 dimissioni) nessuno dei quali in terapia intensiva.

Ci sono 11 bambini o ragazzi fra i nuovi casi (1 tra 0-2 anni, 3 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni) e 10 nelle classi più anziane (4 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 4 di 80 e più anni).

Dei 704.717 vaccini fino a questa mattina somministrati, 323.816 riguardano seconde dosi.