Covid19 in Trentino, 49 positivi, in calo i ricoveri

Prenotazione vaccini al via dai 40 anni in su

In Trentino diminuiscono ancora i ricoverati per covid19, ma sono stati 49 i nuovi casi positivi emersi da 4.478 tamponi analizzati.

Sono 13 i nuovi contagi - riguardano bambini e ragazzi.

E' il bilancio dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria che riporta anche il numero dei pazienti seguiti in ospedale. Sono 15, uno in rianimazione.



Sul fronte dei vaccini, le dosi somministrate in Trentino sono in totale 720.200, di queste, i richiami sono quasi 333.600



In centro storico a trento un'altra manifestazione no vax in centinaia contro quella che ribadiscono essere una dittatura sanitaria.