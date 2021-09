Covid19 in Trentino: 9 nuovi contagi, aumentano i ricoverati

La campagna vaccinale a Trento

Zero decessi e 9 nuovi contagi da covid. Le vaccinazioni oltre 723.000 dosi somministrate. Sono i dati dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria Trentina.



Sale a 18 (+2) il numero di pazienti ricoverati in ospedale, dopo che ieri ci sono stati 3 nuovi ingressi, a fronte di una dimissione soltanto. In rianimazione continua ad essere ricoverata una persona.



I vaccini finora somministrati sono 723.217, cifra che comprende anche 334.999 seconde dosi.



I nuovi guariti sono 20 e portano il totale a 46.259.