Covid19 in Trentino, un nuovo decesso, 3 pazienti in rianimazione

Un ricoverato in più in terapia intensiva dove a questo punto i pazienti Covid19 seguiti sono tre. Un altro in stretta osservazione, tra i 15 nei reparti ordinari.



Nel bollettino odierno anche i nuovi contagi che sono 29, su quasi 3.700 tamponi.



Sul fronte vaccini sono più di 336 mila le seconde dosi; effetto green pass sulle prenotazioni, si registra infatti un aumento del 75% dopo l'estensione dell'obbligo.



E domani, 22 settembre, il vax camper farà tappa a Dimaro