Denuncia Fnsi: "Vertenza Il Trentino in stallo, Ebner inadempiente"

Una prima pagina de Il Trentino

Trattativa in stallo, impegni non mantenuti, ricollocazioni non credibili: è lungo l'elenco delle cose che non vanno nella vertenza del quotidiano Il Trentino, chiuso nel gennaio di quest'anno.



A denunciarlo, oggi 23 settembre 2021, è il segretario regionale della federazione Nazionale della Stampa, Rocco Cerone, che spiega come l'azienda abbia ribadito che non vi sono speranze di ricollocazione per i 12 giornalisti - su 19 in totale - ancora in cassa integrazione.



Situazione aggravata dal fatto che l'editore Michl Ebner - proprietario di tutte le testate della regione - non ha nemmeno rispettato il piano per una gestione non traumatica degli esuberi e ottenere la Cassa Integrazione Straordinaria.