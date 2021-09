Per ora non c'è l'effetto "ritorno a scuola" sulla curva del contagio

Dopo due settimane dal rientro in classe di 70mila studenti, in Trentino non si osserva un effetto evidente sulla curva del contagio da covid19.



Negli ultimi 14 giorni, i nuovi casi diagnosticati in provincia di Trento sono stati infatti 422, in diminuzione rispetto ai 459 delle due settimane precedenti. Se si restringe il confronto alle ultime due settimane, i contagi sono stati 201 tra il 18 e il 24 settembre, contro i 221 dei 7 giorni precedenti.



Un andamento confermato anche dai dati contenuti nel'ultimo monitoraggio Ministero della Salute/ISS, che per il Trentino indicano un'incidenza settimanale pari a 38,4 casi di infezione ogni 100mila abitanti nell'ultima settimana, al di sotto della media nazionale.



Se questi sono i numeri assoluti, andamento analogo si osserva anche nei contagi riferiti alla popolazione in età scolare. Cinquanta i contagi nell'ultima settimana e 49 in quella precedente, contro i 55 e 66 rilevati nelle ultime due settimane prima del rientro in classe.



Ovviamente si tratta di dati che andranno verificati e confermati anche nelle prossime settimane. In ogni caso, per il momento, sulla curva del contagio non si osserva il tenuto effetto "ritorno a scuola".