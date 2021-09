Mountain bike, giornata di infortuni sulle piste del Trentino

intervento del soccorso alpino

Sabato difficile per i biker impegnati sulle piste del Trentino. Ben cinque gli infortuni che hanno reso necessario l'intervento del Soccorso alpino.



In Val di Sole un 32enne di Bondone si è infortunato a un braccio mentre scendeva lungo la strada forestale a valle del rifugio Solander, a Commezzadura. Dopo essere stato soccorso, l'uomo è stato trasportato dall'elicottero sanitario al Santa Chiara di Trento.



Elitrasporto che si è reso necessario anche per un biker polacco del 1980, caduto sulla pista Hustle & Flow del Paganella Bike Park. Per lui sospetto trauma cranico.



Apparentemente meno gravi i postumi delle cadute per altri tre bikers impegnati sempre sulle piste del Paganella Bike Park e che hanno ripostato traumi a un braccio, a un fianco e a un polso. In tutti e tre i casi, gli infortunati sono stati soccorsi dalla Guardia attiva del Soccorso Alpino di turno a Fai della Paganella e affidati all'ambulanza.