Allarme medici in ospedale, tra turni scoperti e reperibilità raddoppiate

"Non si riescono a coprire i turni, le reperibilità sono raddoppiate, un centinaio di professionisti andranno in pensione a fine anno".

La coperta è corta: i numeri dell'Associazione Nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri tracciano per il Trentino nei prossimi quattro anni una previsione grigia."Mancano medici" è l'allarme lanciato ancora una volta daIn questo quadro, "le sospensioni del personale no vax (ad oggi quasi 120 persone)Allarme che arriva anche dal sindacato degli infermieri Nursing up. Il 24 settembre - insieme alla Uil - una protesta davanti all'Azienda sanitaria per chiedere nuove assunzioni, ma soprattutto "nomine di dirigenti a pieno servizio, troppi - dice Nursing Up - i doppi incarichi".Ma c'è un altro aspetto a pesare: mentre nei reparti (dalla geriatria alla chirurgia) si fanno i salti mortali per coprire i turni, "",spiega ancora Paoli