Presena incidente mortale sugli impianti

Lavorava da 30 anni come operaio alla cabinovia "Paradiso", che dal passo Tonale sale al ghiacciaio Presena. E proprio sul lavoro ha trovato la morte Giovanni Delpero, 58enne di Vermiglio



Il tragico incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 14 settembre. Delpero stava lavorando alla stazione di arrivo dell'impianto - che in questo periodo è aperto - quando ha sbattuto contro una cabina, perdendo l'equilibrio e finendo schiacciato dalla stessa.



Immediata si è attivata la macchina dei soccorsi, con 2 elicotteri del 118 che hanno raggiunto la zona.



L'eliambulanza ha trasferito l'uomo, in ospedale a Trento. Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi. Delpero è deceduto per i gravi traumi riportati alla testa.



Un incidente dalla dinamica apparentemente incomprensibile vista anche l'esperienza di Giovanni Delpero. Resta da chiarire perché l'uomo sia finito contro la cabina, se a causa di una distrazione o di un malore.



Ad esprimere cordoglio alla famiglia è il presidente delle Funivie Paradiso Davide Panizza, addolorato e incredulo per la morte di uno degli operai più esperti della società.