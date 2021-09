Referendum biodistretto, urne aperte in Trentino. Si vota fino alle 22

Si sono aperte alle 6 di questa mattina, domenica 26 settembre, le urne per il referendum che propone di rendere l'intera provincia un distretto biologico.



Al voto sono chiamati oltre 420mila elettori. Si procede come in tutte le consultazioni: si vota al proprio seggio abituale, con documento di identità e tessera elettorale. Può partecipare alla consultazione chi risiede in Trentino da almeno un anno.



Sulla scheda sarà stampato il quesito. La domanda è se si voglia che la Provincia di Trento disciplini l'istituzione su tutto il territorio agricolo provinciale di un distretto biologico, adottando iniziative e provvedimenti per promuovere il bio in diversi settori.



L'elettore potrà quindi tracciare un segno sul sì o sul no.



Essendo un referendum, il risultato verrà ritenuto valido se avrà votato almeno il 40% degli aventi diritto, cioè circa 170mila persone.



I seggi resteranno aperti fino alle 22 di questa sera. Lo spoglio domani mattina a partire dalle 7.50.



Il primo dato sull'affluenza ha fatto registrare alle ore 11 una percentuale di votanti pari al 2,9% (12.712 elettori).