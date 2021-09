Tragedia in montagna, muore un alpinista precipitato da cima Breguzzo

Tragedia in montagna poco prima delle 13 a cima Cop di Breguzzo, nelle Giudicarie. Un alpinista è morto dopo essere precipitato per circa 70 metri.



La vittima dell'incidente fatale si chiamava Fabio Virginio Pasotti, 28 anni di Lumezzane, in provincia di Brescia.



Era insieme a un compagno di escursione, i due saliti in cordata su cima Cop Breguzzo.



Dopo essere arrivati in cima, dovevano percorrere carponi un breve tratto della cresta. Mentre facevano questa operazione, una roccia ha ceduto e il ragazzo è precipitato, come detto, per 70 metri.



Pasotti aveva tutte le protezioni, hanno fatto sapere gli uomini del Soccorso alpino e gli agenti della della Guardia di Finanza, intervenuti sul posto, ma la fatalità ha voluto che cadesse proprio in un tratto pieno di rocce acuminate.