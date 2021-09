La truffa viaggia sui cellulari. Attenzione ai falsi concorsi a premi

Nella foto i cellulari, veicoli molte volte di truffe

Il mondo delle truffe è sempre attivo.



L'associazione Codici ne segnala una relativa ai finti concorsi a premi, segnalata da consumatori ingannati da e-mail che nascondevano una trappola.



Due le chiavi: un concorso a premi e la notorietà di grande catene di distribuzione, tra cui Amazon e Decathlon, naturalmente, queste ultime, completamente ignare al raggiro.



Il gioco inizia con la comunicazione sul cellulare della possibile vincita di un monopattino elettrico o una bici elettrica. Convinti di aver vinto ai consumatori viene chiesta una cifra irrisoria per ricevere il premio. Premio che ovviamente non arriva mai. Pazienza si trattava di pochi euro. Il problema è che dopo giungono altri addebiti di decine di euro per un servizio non richiesto.



Segnalati casi fino a 50 euro mensili.



L'invito da parte delle forze dell'ordine e delle associazioni di consumatori è di fare attenzione e di segnalare questi concorsi-truffa.



È possibile contattare l’associazione al numero 06.55.71.996 o all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.