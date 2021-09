Dagli Stati generali del lavoro misure contro la piaga degli infortuni

Nella foto l'Agenzia del lavoro di Trento

Per Vega Engineering il Trentino Alto Adige, assieme ad altre regioni, è in zona rossa in quanto ad infortuni sul lavoro.



Anche per questo i sindacati chiedono alla Giunta provinciale una accelerazione degli Stati generali del Lavoro, dopo che l'esecutivo ha congelato il tavolo fino a fine ottobre.



C'è l'urgenza -dicono i sindacati- di elaborare delle linee di indirizzo che consentano di superare gli attuali problemi che mettono a rischio i lavoratori. Anche alla luce di nuove risorse a disposizione come il Recovery Fund e del Pnrr.



Sempre per Cgil, Cisl e Uil occorre investire sulla qualificazione del sistema produttivo locale e della domanda di lavoro delle imprese, ma anche sulle politiche attive del lavoro per migliorare le performance del mercato del lavoro trentino e gestire al meglio le transizioni.



La legge ha attribuito alla Provincia il compito di mettere in campo i servizi per accompagnare i soggetti dentro il mercato del lavoro -affermano i sindacati- ma la Provincia non ha ancora messo in campo questi servizi.



Ragionamento analogo anche sull’assegno unico provinciale. Per Cgil Cisl Uil occorre anche aggiornare strumenti come l'assegno unico provinciale ed effettuare il monitoraggio dei fabbisogni, formazione, riqualificazione professionale e bilancio di competenze.



Alla luce di questo quadro -concludono i sindacati- appare urgente un potenziamento di Agenzia del Lavoro ed in particolare dei centri per l’impiego con un piano straordinario di assunzioni in linea con quanto è programmato a livello nazionale.