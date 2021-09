Champions League: per la Trentino volley subito il derby con Perugia

Lorenzetti indica la via per il titolo europeo

Sono stati ufficializzati a Lubiana i cinque gironi della Main Phase di 2022 CEV Volleyball Champions League.

La Trentino Itas è stata inserita nella Pool E, che comprende Perugia (remake del derby italiano in semifinale dell’ultima edizione), i turchi del Fenerbahce e i francesi del Cannes dell’ex di turno Nelli.



La fase a gironi prevede sei gare totali divise fra girone d’andata e ritorno ed inizierà il primo dicembre 2022 per concludersi il 16 febbraio 2022. Si qualificano ai quarti di finale le prime classificate di ogni pool e le tre migliori seconde.



Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà la Trentino Itas nella Pool E della Main Phase di 2022 CEV Volleyball Champions League. Le date riportate sono indicative; per esigenze televisive le partite potrebbero essere infatti disputate anche con un giorno di anticipo o di posticipo (a giorni l’ufficialità di date ed orari).



1ª giornata – (1 dicembre 2021)

Sir Sicoma Monini Perugia-Trentino Itas

2ª giornata – 15 dicembre 2021

Trentino Itas-Fenerbahce HDI Istanbul

3ª giornata – 12 gennaio 2022

Trentino Itas-Cannes Dragons

4ª giornata – 26 gennaio 2022

Fenerbahce HDI Istanbul -Trentino Itas

5ª giornata – 9 febbraio 2022

Trentino Itas- Sir Sicoma Monini Perugia

6ª giornata – 16 febbraio 2022

Cannes Dragons-Trentino Itas



I gironi della Main Phase:

POOL A: Jastrzebski Wegiel (Polonia), VfB Friedrichshafen (Germania), Knack Roeselare (Belgio), squadra qualificata dai turni preliminari

POOL B: Dinamo Moscow (Russia, Ziraat Bankasi Ankara (Turchia), Grenyard Maaseik (Belgio), Verva Warszawa Orlen Paliwa (Polonia).

POOL C: Cucine Lube Civitanova (Italia), Groupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonia), Ok Merkur Maribor (Slovenia), Lokomotiv Novosibirsk (Russia).

POOL D: Zenit Saint Petersburg (Russia), Berlin Recycling Volleys (Germania), Vojvodina NS Seme Novi Sad (Serbia), squadra qualificata dai turni preliminari.

POOL E: Sir Sicoma Colussi Perugia (Italia), Fenerbahce HDI Istanbul (Turchia), As Cannes Dragons (Francia), Trentino Itas (Italia).