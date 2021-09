Vaccini e green pass, anche oggi una finestra "open day"

Dopo le code di sabato 18 settembre, con molti ex indecisi che si sono presentati per la prima dose vaccinale, anche oggi, domenica 19 settembre, la fascia open day all'hub vaccinale di San Vincenzo è attiva fra le 14 e le 16.



Ieri sono state somministrate quasi 1.500 dosi, 500 delle quali proprio in questa finestra open-day.



La possibilità di presentarsi spontaneamente, senza appuntamento quindi, c'è anche negli altri punti vaccinali distribuiti sul territorio provinciale che però non sono sempre aperti ma si attivano a seconda delle prenotazioni. Per questo motivo, fa sapere l'Azienda sanitaria, prima di presentarsi per la somministrazione del vaccino, consultare gli orari sul sito.